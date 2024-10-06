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Сегодня, 22:34

Губернатор Самарской области анонсировал встречу с руководством «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после поражения «Крыльев Советов» в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы является учредителем — еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.

С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности — слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены", — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Игорь Осинькин. Наумов — о возможной отставке Осинькина: «Хотел бы видеть в «Крыльях Советов» молодого российского тренера»

Сообщалось, что после этого матча Игорь Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера самарского клуба, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Источник: Телеграм-канале Вячеслава Федорищева
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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