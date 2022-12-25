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Сегодня, 00:16

Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Пиняев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев покинет клуб.

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей странице «ВКонтакте».

Также политик опубликовал видео разговора с Пиняевым по телефону. Футболист заявил, что решил попрощаться лично и поблагодарить за все, а также отметил, что уже принял решение об уходе, но не назвал клуб. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, в нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за самарскую команду.

Источник: https://vk.com/azarovlife?w=wall-211002213_75191
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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