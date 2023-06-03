Губернатор Самарской области Азаров: «Крылья» показали то, что на самом деле могут!»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

— Чистая победа! То, что должно быть. Может быть и к лучшему, что так произошло в Воронеже. Сегодня тогда бы играли на ничейку и может быть получили бы в свои ворота. А получилось, что проявили характер. Да, у меня были претензии к клубу, что при красивой игре мы радовали всех болельщиков, а не только наших. Была красота, но результата не было. А сегодня был характер и результат! Были худшие прогнозы от экспертов как раз по «Крыльям Советов», что они не сохранятся без стыковых матчей. «Крылья» показали то, что на самом деле могут!

— Нет переживания, что сейчас такую боеспособную команду разберут?

— Конечно, есть. Не знаю, какая ситуация более валидольная — когда «Крылья» на поле или когда межсезонье. Потому что конкурировать с Санкт-Петербургом, с московскими клубами просто невозможно. Тут совершенно другой ценник. Они себе могут позволить все, что угодно. Собственно, недавно лига проводила отчет подоходности клуба. Посмотрите, какие расходы и убытки московские клубы могут себе позволить. Для них это небольшие деньги. Наш клуб себе такого позволить не может. Стратегию в этой ситуации выбрать не очень просто. Но подчеркну, на сегодняшний день она правильная. Мы постараемся сохранить всех футболистов. Всем ребятам, которые уходили, мы давали новые предложения и контракты. Но они приняли свое решение, это их выбор.

«Крылья Советов» по итогам сезона заняли 12-е место, набрав 32 очка.