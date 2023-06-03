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Сегодня, 21:12

Губернатор Самарской области Азаров: «С точки зрения финансового менеджмента у «Крыльев» потрясающие успехи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о трансферной политике «Крыльев Советов».

— Что нужно сделать, чтобы «Крылья» перестали терять ведущих игроков каждое трансферное окно? Ведь из-за этого во многом и результат постоянно падает.

— К нам эти игроки просто бы не попали. Когда пришли эти молодые ребята: Пиняев, Сарвели, Сергеев, Зиньковский, условие было одно — чтобы у них была фиксированная выкупная цена. Агент говорил клубу: «Или вы их покупаете по рынку, или фиксируете выкуп». Клуб, на мой взгляд, совершенно гениально это отработал: взял ребят за 10 миллионов, а продал за 200. Это успех. У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги: брали ветеранов за большие деньги, а потом отдавали их почти бесплатно. С точки зрения финансового менеджмента — потрясающие успехи. Я очень доволен тем, как сегодня все складывается. Рост доходов в клубе наступает каждый год. Это очень хорошая основа для развития клуба.

Спасибо ребятам, которые отыграли. Сегодня трое было самарцев: Чернов, Пруцев, Зиньковский. Спасибо им большое. Я им говорил: «Оставайтесь, будете здесь побеждать. Уедете — будете здесь проигрывать». Сегодня так и случилось. Жалко их, конечно, но мы им благодарны. Клуб с точки зрения тактики очень правильное решение принял. Было важно показывать игру и развиваться. Сейчас клуб вышел на другой уровень. Два сезона в премьер-лиге, болельщики хотят больше, хотят этим довольствоваться. Клуб пересматривает свои подходы. Все новые футболисты, которые приобретаются, не имеют планки выкупной цены. Но еще раз подчеркну: предыдущие три года такая стратегия была абсолютно обоснована. В ситуации жесточайшего долгового давления было найдено абсолютно гениальное решение. Я могу сказать, что и агенту, с которым мы сотрудничали в тот период, я тоже благодарен. Нет претензий. Все ребята выросли, пошли дальше, но принесли клубу доход.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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