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РПЛ

Сегодня, 21:07

Губернатор Самарской области Азаров: «У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет «Крылья»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Ничего неизвестно по поводу его ухода. Все время он говорил, что ему в клубе комфортно. Лучше задать этот вопрос самому Игорю Витальевичу или руководству. У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет клуб. Я бы хотел, чтобы он остался. Я верю тренеру. Перед последним туром сказал ему, чтобы он принимал все решения, они будут верные. Начались советы — может выпустить резервный состав, сохранить основу под стыки. Пораженческие настроения были недопустимы в нашей ситуации. Были приняты все правильные решения. Ребята постояли за себя и за того парня!

Наглядный пример — Женя Фролов. Он вышел и спас команду. Вся команда чувствует, что есть такой дядька, который в трудную минуту на последнем рубеже поставит заслон проискам врага!» — сказал Азаров.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. Самарский клуб занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очков в 30 матчах.

 
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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