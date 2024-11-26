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Сегодня, 22:22

Губернатор Самарской области допустил, что к руководству «Крыльями» допустят болельщиков клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о взаимодействии с болельщиками «Крыльев Советов».

— Вы готовы допустить кого-то из болельщиков к руководству «Крыльев Советов»?

— Такое решение ХК «Лада» для меня было понятно. Хоккей определяет наше социальное самочувствие. Представители фанатского сообщества там необходимы. Что касается «Крыльев», то у нас в наблюдательный совет входят легенды. У меня еще не зашоренный взгляд, я экспериментирую. Летом встречались с футболистами, я сказал им, что готов посадить рядом с собой в органе управления и обсуждать стратегию развития клуба. Думаю, что привлечение фанатского сектора допустимо. Но нужно посоветоваться с советом директором, легендами клуба. Оздоровительный процесс без конструктивного мнения болельщиков не может быть.

— Такая система была в начале 2010-х. Но фанат в руководстве был номинальный, решения принимались без него.

— Конечно, люди не поверят, если 10 раз повторялось одно и то же. Я не всегда был болельщиком «Крыльев Советов», был активным болельщиком тульского «Арсенала». Мне было обидно за состояние нашего футбола. Мне было неприятно видеть имитации на поле. Имитация всегда вызывает раздражение. У нас ее не будет, а будет все по-настоящему. Может, звучит громко. Но я так планирую свою работу, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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