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Сегодня, 03:24

Губернатор Самарской области Федорищев: «Тренерский штаб «Крыльев» будет работать в течение сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о встрече с футболистами и тренерами «Крыльев Советов».

— Задача была не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах, — приводит слова Федорищева «РБ Спорт». — У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются.

— У вас есть понимание, откуда эти слухи появились?

— Мы слухами не занимаемся.

— Но они же давят на команду.

— В спорте самое главное — профессионализм, умения и командная работа. На давление и слухи обращать внимание не стоит. Мы и с командой об этом говорили. А тем более списывать какие-то неудачи на давление... Для этого и есть профессионализм — преодолевать давление, показывая высокий результат.

После 12 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)

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