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Судейство

Сегодня, 23:09

Федорищев: «Не могу предоставить информацию о 10 клубах, это тайна следствия»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о 10 клубах, которые, по его словам, задействованы в коррупционных схемах.

«Информация о 10 клубах? Не могу предоставить информацию, это тайна следствия. Информация у меня есть, но я не могу ей поделиться. Всему свое время», — сказал глава региона.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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