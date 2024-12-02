Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Федорищев об увеличении отступных Солдатенкова: «Смогу сказать чуть позже»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос об увеличении отступных защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Читал сегодня «Коммерсант», там была интересная статья про слово года. Это слово характеризует то, что происходит в мире — brainrot. Смысл слова — интеллектуальная деградация из-за информационного шума. Мы все, в некотором смысле, кто указаны в заявлении, «гниющий мозг». Мы отвлекаемся и даем своему мозгу плесневеть.

Если вы знаете организацию футбола, сами знаете ответ на ваш вопрос. Прямо сказать вам по конкретному игроку и агентским смогу чуть позже. Это будет публично, можете поймать меня на слове. Самое главное, что закон один для всех. Если ты пытаешься маскировать, исходя из того, что ты думаешь, как ты умнее других — ты идешь по движению «гниющий мозг», заблуждаешься. Может, я ответил не на ваш вопрос, а похвастался знанием оксфордского словаря. Но пока я могу ответить только так», — сказал глава региона.

Контракт 27-летнего Солдатенкова с самарским клубом истекает летом 2026 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Костариканец Угальде: «Спартак» или рай? Рай»
Федорищев о санкциях: «А кто может наказать лигу, если клубы организуют то, о чем мы говорим»
Федорищев: «Не могу предоставить информацию о 10 клубах, это тайна следствия»
Медведев — о судействе Бобровского в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Душил до последней минуты»
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
Федорищев пригласил агента Андреева к диалогу: «Прямой эфир, без склеек»
Сегодня
Вчера
Неделя