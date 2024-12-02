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Сегодня, 21:45

Федорищев: «Заявление долго обсуждал с правоохранительными структурами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о заявлении в правоохранительные органы.

«Заявление после оперативного совещания долго обсуждал с правоохранительными структурами. Заявление подано сегодня вечером. Фрагменты, которые вы видели, вряд ли является им — может быть, черновики. Заявление передал лично в руки. Уверен, что наша система работает таким образом, чтобы никого из фигурантов не ставить в неудобное положение до оглашения вердикта.

Могут быть разные подходы. Кто-то говорит, что вброс. Кто-то говорит, что я не подумал о последствиях. Кто-то пишет, что специально озвучил непонятно, чтобы люди начали обсуждать по телефону, собираться в своих местах. Истина будет установлена. Вряд ли у нас появился кто-то циничный, чтобы так троллить в российском футболе — чтобы у кого-то шапка горела за месяц перед Новым годом», — сказал глава региона.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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