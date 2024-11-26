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Судейство

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Федорищев: «Проблематика в том, что «Крылья» по понятиям обязаны выплатить 36 миллионов, чтобы хорошо судили»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление о коррупции в российском судейском корпусе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Так и не понял из ваших слов: двухмесячная пауза, которая была... Какой сейчас у ситуации правовой статус? Так понимаю, что многие узнали о проблеме из вашего заявления. Как бы вы назвали свое заявление — это факты или догадки?

— Я сегодня сделал доклад, где обозначил проблематику конкретного клуба РПЛ. Проблематика в том, что по информации достаточно ответственных руководителей как в клубе, так и вне клуба в судейской системе «Крылья» обязаны выплатить 36 миллионов по понятиям людям, которые представляют судейскую систему и судят, чтобы хорошо судили.

Нужно прекратить это делать, с точки зрения того, что я объявил.

— Это факты, с которыми можно обращаться в правоохранительные органы?

— Если бы была информация, которая приравнивалась к фактам, вы пропустили, можно было бы обращаться.

— Вы говорили лестно по поводу судейского комитета и одновременно о системе с этими суммами. Но ведь Каманцев достаточно давно является членом судейского комитета. Можем ли мы предположить, что он знал об этой системе?

— Не имел в виду, почему журналисты что-то не сделали. Если меня спрашивают, почему 2 месяца не озвучиваю, идет серьезная работа. Не имею в виду журналистов, а тех, кто обналичивает, передает сумки, конверты. Почему все молчат? У меня большой круг общения. Многие знакомые пишут сейчас. Все знают. Проблема есть, она носит деструктивный характер. Но все молчат, почему так было? Может, вместе выйдем на ответ, который не понравится, но позволит очиститься и пойти на новую систему, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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