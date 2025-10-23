Видео
23 октября, 17:05

Федорищев опроверг информацию о возможной отставке Адиева из «Крыльев Советов»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.

Ранее о возможном увольнении 47-летнего специалиста из самарского клуба сообщал matchtv.ru. По данным «СЭ», эта информация не соответствует действительности.

«Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал Федорищев «СЭ».

Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом на год с возможностью продления по соглашению сторон.

После 12 туров чемпионата России-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 13 очками.

«Крылья Советов» проведут следующий матч на выезде против ЦСКА 25 октября.

36

  • Клизматрон

    Злой гений Крыльев

    02.11.2025

  • Garryman

    "Губернатор - что возьмешь?"

    24.10.2025

  • sergey485

    Самарский Суходрищев могет... "Уволен на х*й!!" Было ведь уже...

    24.10.2025

  • volga-tlt

    когда он плату за мусор пересчитает? обещал с 1 октября 24 года...а всё и ныне там, насчитывают за площадь квартиры...

    24.10.2025

  • Иван

    не совсем

    24.10.2025

  • рustot

    Коллина?

    24.10.2025

  • рustot

    Дыма без огня не бывает

    24.10.2025

  • ViktorDiktor®

    Кого раньше уволят: Федорищева или Адиева, вот в чем вопрос:rofl:

    24.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Свали, гнида!

    24.10.2025

  • Александр Солодовников

    За что так Самару наказали.... (((((дальше одна игра слов с использованием местных идиоматических выражений....(

    23.10.2025

  • Artorixus

    «Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал Федорищев «СЭ». ------Так, так и будет, т.е., ещё одно поражение и Адиеву укажут на дверь.

    23.10.2025

  • ТИМ

    ФК "„Крылья Советов” его собственность?

    23.10.2025

  • Микола Питерский

    Ну а как тут понять? Корреспондент спросил Федорищева по португальски, а Федорищев ответил корреспонденту по немецки

    23.10.2025

  • Valekka

    Сложилось на 5 минут в Казахстане-и всё! Адиев,наверно,человек хороший,но как тренер очень средненькийи потому скоро уволят,а Федодрищев умеет и свистеть и пер..ть в одну сторону одновременно! Ни одному его слову верить нельзя.

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    УВОЛЕН НАХ...Й!

    23.10.2025

  • ёzhic8

    Надо конкрентные вопросы задавать Кто может уволить, когда, как А тут сам спросил, сам ответил. Скажет потом что непонимание вышло

    23.10.2025

  • rustov

    Первый звонок прозвенел, Адиеву можно паковать чемоданы

    23.10.2025

  • Адекватный спартач

    Федорищев адекватен? Нет, это не так.

    23.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты ехидный Топа.

    23.10.2025

  • Топотун

    Карлик, вам на какой этаж ? На девятый !

    23.10.2025

  • Топотун

    Полезные санкции. Рутению нигде не пускают, банщик плохо парил !

    23.10.2025

  • Haiaxi

    Карлики у власти - это не к добру.

    23.10.2025

  • Haiaxi

    Этот тип всегда врёт. Значит скоро уволят.

    23.10.2025

  • Топотун

    Робот Федор ?

    23.10.2025

  • Иван

    зал*па лысая

    23.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Пока еще не уволен, н***й!

    23.10.2025

  • Топотун

    Ты хочешь лысого карлика ?

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Федорищеву достаточно спросить: "Что это?", хлопнуть тренера по плечу и сказать: "Уволен".

    23.10.2025

  • Топотун

    Ну все, значит уволят после слов лысого карлика !

    23.10.2025

  • shpasic

    значит, после матча с Зенитом уволят.

    23.10.2025

  • DanikOm

    Карма за кидок сборной Казахстана, когда из Грозного поманили пряником, долго еще будет преследовать Адиева. Как обычно, небольшой всплеск игры команды и результатов, а потом потеря игры (ощущение, что игроки сливают тренера) и логичное увольнение.

    23.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Скорее уйду я", - заявил губер)))

    23.10.2025

  • AlAr

    Согласен, увольнять рано! Уволят перед зимней паузой...

    23.10.2025

    Магомед Адиев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Вячеслав Федорищев
