Федорищев опроверг информацию о возможной отставке Адиева из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.

Ранее о возможном увольнении 47-летнего специалиста из самарского клуба сообщал matchtv.ru. По данным «СЭ», эта информация не соответствует действительности.

«Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал Федорищев «СЭ».

Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом на год с возможностью продления по соглашению сторон.

После 12 туров чемпионата России-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 13 очками.

«Крылья Советов» проведут следующий матч на выезде против ЦСКА 25 октября.