Федорищев опроверг информацию о возможной отставке Адиева из «Крыльев Советов»

23 октября, 17:05
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.
Ранее о возможном увольнении 47-летнего специалиста из самарского клуба сообщал matchtv.ru. По данным «СЭ», эта информация не соответствует действительности.
«Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал Федорищев «СЭ».
Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом на год с возможностью продления по соглашению сторон.
После 12 туров чемпионата России-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 13 очками.
«Крылья Советов» проведут следующий матч на выезде против ЦСКА 25 октября.
Клизматрон
Злой гений Крыльев
02.11.2025
Garryman
"Губернатор - что возьмешь?"
24.10.2025
sergey485
Самарский Суходрищев могет... "Уволен на х*й!!" Было ведь уже...
24.10.2025
volga-tlt
когда он плату за мусор пересчитает? обещал с 1 октября 24 года...а всё и ныне там, насчитывают за площадь квартиры...
24.10.2025
Иван
не совсем
24.10.2025
рustot
Коллина?
24.10.2025
рustot
Дыма без огня не бывает
24.10.2025
ViktorDiktor®
Кого раньше уволят: Федорищева или Адиева, вот в чем вопрос:rofl:
24.10.2025
С детства за Уралмаш!
Свали, гнида!
24.10.2025
Александр Солодовников
За что так Самару наказали.... (((((дальше одна игра слов с использованием местных идиоматических выражений....(
23.10.2025
Artorixus
«Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал Федорищев «СЭ». ------Так, так и будет, т.е., ещё одно поражение и Адиеву укажут на дверь.
23.10.2025
ТИМ
ФК "„Крылья Советов” его собственность?
23.10.2025
Микола Питерский
Ну а как тут понять? Корреспондент спросил Федорищева по португальски, а Федорищев ответил корреспонденту по немецки
23.10.2025
Valekka
Сложилось на 5 минут в Казахстане-и всё! Адиев,наверно,человек хороший,но как тренер очень средненькийи потому скоро уволят,а Федодрищев умеет и свистеть и пер..ть в одну сторону одновременно! Ни одному его слову верить нельзя.
23.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
УВОЛЕН НАХ...Й!
23.10.2025
ёzhic8
Надо конкрентные вопросы задавать Кто может уволить, когда, как А тут сам спросил, сам ответил. Скажет потом что непонимание вышло
23.10.2025
rustov
Первый звонок прозвенел, Адиеву можно паковать чемоданы
23.10.2025
Адекватный спартач
Федорищев адекватен? Нет, это не так.
23.10.2025
Ivan Ivanov
Ты ехидный Топа.
23.10.2025
Топотун
Карлик, вам на какой этаж ? На девятый !
23.10.2025
Топотун
Полезные санкции. Рутению нигде не пускают, банщик плохо парил !
23.10.2025
Haiaxi
Карлики у власти - это не к добру.
23.10.2025
Haiaxi
Этот тип всегда врёт. Значит скоро уволят.
23.10.2025
Топотун
Робот Федор ?
23.10.2025
Иван
зал*па лысая
23.10.2025
Liechtenstein Air Force
Пока еще не уволен, н***й!
23.10.2025
Топотун
Ты хочешь лысого карлика ?
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Федорищеву достаточно спросить: "Что это?", хлопнуть тренера по плечу и сказать: "Уволен".
23.10.2025
Топотун
Ну все, значит уволят после слов лысого карлика !
23.10.2025
shpasic
значит, после матча с Зенитом уволят.
23.10.2025
DanikOm
Карма за кидок сборной Казахстана, когда из Грозного поманили пряником, долго еще будет преследовать Адиева. Как обычно, небольшой всплеск игры команды и результатов, а потом потеря игры (ощущение, что игроки сливают тренера) и логичное увольнение.
23.10.2025
С детства за Уралмаш!
"Скорее уйду я", - заявил губер)))
23.10.2025
AlAr
Согласен, увольнять рано! Уволят перед зимней паузой...
23.10.2025