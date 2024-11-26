Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:32

Губернатор Самарской области о заявлении про коррупцию в судействе РПЛ: «Решение я принял, буду доводить его до конца»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможных последствиях для «Крыльев Советов» после его заявления о коррупции в российском судейском корпусе.

— Не боитесь, что сказанные вами слова о коррупции могут повлиять на «Крылья Советов»? Например, снятие очков.

— Комиссия госсовета — это орган, созданный, чтобы обсуждать вопросы всей страны. Сейчас секретарем госсовета является Дюмин. Когда он организовал работу, он сказал, что мы должны по-настоящему положительно влиять. Честно, еще полгода назад я не был погружен в футбол так сильно. Сейчас разобрался. «Крылья Советов» — команда легендарная, которая у нас была, есть и будет. Но история про «Крылья» не единственная. Говорю о том, что сложившаяся система есть. Решение я принял, буду доводить его до конца. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, которые влияют на результат игры. Не их стремление, а договориться ли с партнером о финансировании судейской неофициальной истории. В Самаре мы приняли решение, что если мы не будем финансировать эту систему, она отпадает.

Мы осознаем меру ответственности за «Крылья». Уверен, что с РФС с ответственными чиновниками обсудим. В бюджет клуба мы направляем 1,8 миллиарда рублей — это очень много, особенно в момент СВО. Но это профессиональный клуб, который влияет на массовый спорт. Было выявлено много экономической неэффективности, а далее мы нашли шантаж, где деньги уходят в коррупцию. У нас хорошие отношения с РФС, мы работаем с ними, — сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Губернатор Самарской области назвал цифру, которая направляется на футбол
Губернатор Самарской области Федорищев: «Корпус судей в большинстве своем порядочные люди, но остались метастазы»
Федорищев: «Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт»
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Источник: Финансовый директор «Крыльев Советов» уволен из клуба
Митрофанов — о заявлении губернатора Самарской области: «РФС обсудит с органами власти полученную информацию»
Сегодня
Вчера
Неделя