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Сегодня, 21:34

Федорищев: «Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что несет ответственность за «Крылья Советов».

— Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт». Я не один. Ответственность за клуб я несу.

— Правильно ли мы понимаем, что перед заявлением вы заручились поддержкой и не боитесь, что оно сильно повлияет на ситуацию в клубе?

— Абсолютно неправильно вы меня поняли. Ни с кем не советовался. Собирал информацию. Поняли отношения. Ситуацию полностью узнали. Не сильно понимаю резонанс. Все же об этом знают. Уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Такая темная структура обычно бывает побеждена. Если команда понесет существенный ущерб, отвечу перед болельщиками и перед командой.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

ФК Крылья Советов (Самара)

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