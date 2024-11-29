Федорищев: «Планирую подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на заявление РПЛ по поводу движения «Чистый спорт».

«Сегодня увидел, что РПЛ прокомментировал наше движение «Чистый спорт» и что клубы отказались в него вступать. Просто так в движение попасть нельзя, будет очень хороший квалифицированный отбор тех команд, которые будут работать в рамках движения. Мы пока команды не приглашаем, производится оценка по разным направлениям. В понедельник планирую подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе», — сказал Федорищев в своем телеграм-канале.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.