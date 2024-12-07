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Сегодня, 18:51

Федорищев: «Поздравляю «Акрон» с победой над «Зенитом». Как говорится, всем чистый спорт»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» с выездной победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

Команда из Тольятти играла в меньшинстве с 55-й минуты. Петербуржцам не засчитали 2 гола после просмотра видеоповторов.

«Добрый вечер, дорогие друзья! Не могу, пользуясь случаем, не поздравить команду «Акрон» с победой. Вот «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера, с огромным уважением относимся к их футболу. И очень рады, что сегодня на их домашнем поле смогли показать, что такое футбол тольяттинский.

Молодые, звонкие, сильные! Ребята, большое спасибо за красивую игру и характер. Равняемся на вас в спорте, да и не только. Поэтому только вперед — и, как принято говорить последнюю неделю, «чистый спорт», — сказал Федорищев в эфире своего Telegram-канала.

В 17-м туре «Зенит» уступили другой команде из Самарской области — «Крыльям Советов» (2:3).

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Источник: TG-канал Вячеслава Федорищева
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ФК Акрон
ФК Зенит
Вячеслав Федорищев
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