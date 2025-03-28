Федорищев — о победе «Крыльев»: «Самара — гостеприимная. С Днем машиниста, «Локомотив»!

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья Советов» с победой над «Локомотивом» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

«Как и обещали на нашей недавней встрече, показали характер и волю к победе. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам!

P. S. Самара — гостеприимная. С Днем машиниста, «Локомотив»! — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.