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Судейство

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Губернатор Самарской области Федорищев: «Корпус судей в большинстве своем порядочные люди, но остались метастазы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление о коррупции в российском судейском корпусе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Правоохранительные органы обращались к вам с вопросом, кто сообщил вам о 36 миллионах рублей?

— Требовали не бюджетные деньги. Как я понял, просили наличный расчет. Если регион финансирует команду, то это обнал или бартер. Взаимодействие? Представители довели до губернатора, что долг существенный, нужно им заняться. У меня есть факты, чтобы обратить внимание на проблему, не бояться признать ее наличие. Знаю, что корпус судей в большинстве своем порядочные люди, но остались метастазы. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется, но очень аккуратно.

За последний месяц у судей произошло резонансное отстранение без объяснений причин. Эти вещи связаны. У нас клубе произошли изменения, будут еще. Но я просто предложил своим коллегам губернаторам не давать бюджетных денег в коррупционную систему, если она есть. А добиться чистого спорта

— Отстранение, на которое вы намекали — Владислав Безбородов?

— Мы взаимодействуем с судейским комитетом плотно и активно. Логичнее адресовать этот вопрос коллегам. Не готовился и не готовил никого, чтобы это тема стала резонансной. Поручил коллегам, чтобы губернаторам завтра отправили письмо-приглашение в нашу инициативу «Чистый спорт». Не только в футболе. Установим взаимодействие с РФС, Министерством спорта как регулятором. Уверен, дальше появится больше фактологии. Все что я хотел сказать, сказал. Дальше уже для журналистского расследования, — сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)

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