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26 ноября, 23:29

Федорищев — о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в судействе РПЛ.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?

— Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всё знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

— Нет, не знал.

— Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

— Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.

— Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая.

— Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

— У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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