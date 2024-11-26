26 ноября, 23:29
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в судействе РПЛ.
26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
— Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?
— Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всё знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?
— Нет, не знал.
— Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.
— Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.
— Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая.
— Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?
— У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция, — сказал Федорищев.
После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн