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Судейство

26 ноября, 23:54

Федорищев — о нежелании назвать человека, который сообщил о долгах «Крыльев» за судейство: «Включите журналистскую чуйку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в судействе РПЛ.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. При этом глава Самарской области несколько раз отказался от ответа на вопрос о том, кто именно сообщил ему эту информацию.

— Насколько мне известно, Алексей Дюмин отказался встречаться с попечительским советом РФС. Это не может быть связано с ситуацией?

— Не знаю графики.

— Почему не хотите назвать фамилию человека, который сказал о 36 миллионах?

— Я вам развернуто ответил.

— Никто не услышал ответа, коллеги не понимают.

— Я ответил. Проанализируйте внимательно, включите журналистскую чуйку.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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