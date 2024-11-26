Губернатор Самарской области — о своих словах про коррупцию в судействе: «Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у него нет фактов коррупции в судействе РПЛ, с которыми можно было бы обратиться в суд.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам главы Самарской области, сначала он не поверил в существование коррупционной схемы, но затем узнал, что она действительно существует. Однако у него нет фактов, которые могут ее подтвердить.

«Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться», — цитирует Федорищева «РБ Спорт».

После заявления Федорищева в пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что факты, изложенные губернатором Самарской области, являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

После 16 туров «Крылья» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.