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Федорищев: «Чистый спорт» — это не только конфликтология. Это движение, чтобы держать марку»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах по созданию общественного движения «Чистый спорт».

«По поручению некоторых руководителей в стране ведем работу по спорту. Ко мне обратились спортсмены, наши самарские, олимпийские чемпионы. Профессиональный спорт помогает спорту массовому. Когда мы поддерживаем профессиональный спорт, даже рублем, на него смотрят, он становится массовым. К нам обратились 9 олимпийских чемпионов с предложением поддержать инициативу «чистый спорт». Эти два слова объединяют порядочных спортсменов, которые хотят развиваться, добиваться результатов и быть защищенными от допингового, коррупционного влияния.

«Чистый спорт» — это не только конфликтология. Это движение, чтобы держать марку. Если ее кто-то уронил, то мы ее поднимем обратно. Если в каком-то из видов спорта негодяи пытаются извлекать прибыль из российского бюджета, а мы знаем, молчим — потому что не принято и страшно... Это не про нашу работу, у нас будет последовательно и правильно», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев
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