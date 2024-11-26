Губернатор Самарской области Федорищев: «Уважительно отношусь к судьям. Но есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что будет думать над стратегией развития футбола вместе с председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым.

— Вы обратились к коллегам-губернаторам. У вас не было идеи распространить призыв: не давать деньги на дела, связанные с судейством. Чтобы были общие правила игры для всех 16 клубов, а не только для бюджетников.

— Вы невнимательно слушали меня. Сказал на совещании, что приглашаю губернаторов, и тех, кто финансирует профессиональный футбол. Это дело не столько в бюджете. Если задуматься, компании, финансирующие профессиональный спорт, могли бы вкладывать в свою инвестпрограмму, в развитие научного сектора. Добавленная стоимость позволила бы нашей экономике быть сильнее. Есть на 100 процентов частная компания «Акрон». В основном государственные компании, банки, букмекеры финансируют клубы. Решение нужно принимать вместе.

— Обсуждали с Павлом Каманцевым?

— Мы работаем с ним уже два месяца. Честно говоря, мы взаимодействуем по многим направлениям юридической практики. Мы активно взаимодействуем со многими людьми. Над тактикой и стратегией будем думать уже завтра.

— В матче с «Ахматом» судейство было отвратительным. Это может быть реакцией?

— Сумма 36 миллионов уже одиозная. Что это? Аферист на аферисте или все по-настоящему? Представьте, сколько людей рассчитывали, что они будут иметь достаток, а они его не получили. Но я уважительно отношусь к судьям. Но есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы, чтобы они не мешали развиваться организму. Но доказательств у меня нет, я говорю про системный вопрос. И система важнее, чем один матч, — сообщил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.