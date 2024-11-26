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Сегодня, 16:45

Губернатор Самарской области Федорищев о коррупции в судействе РПЛ: «Крылья» должны 36 миллионов на взятки»

Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов». Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил, а на что. Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет», — сказал Федорищев в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По данным чиновника объем средств затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год.

После 16 туров самарцы занимают 12-е место в таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

Источник: https://t.me/Fedorischev63
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

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