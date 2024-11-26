Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:49

Губернатор Самарской области объяснил, почему несколько месяцев не рассказывал о коррупции в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление о коррупции в российском судейском корпусе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

— Почему вы молчали 2 месяца?

— А почему всю жизнь люди, которые участвуют в этом, не озвучивают? Я не понимаю. Задайте себе этот вопрос и напишите статью — а как это происходит. Это было бы справедливо.

— Встречались ли вы в тульском «Арсенале» с «темной стороной» футбола?

— Работал в Туле 8 лет. Уверен, что организация спорта была безупречная. Хотя везде, где есть люди, могут быть разные ситуации. Но я видел только ту часть, за которую я болел. Например, я болел за Дзюбу, а потом он стал капитаном сборной, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Федорищев: «Проблематика в том, что «Крылья» по понятиям обязаны выплатить 36 миллионов, чтобы хорошо судили»
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Губернатор Самарской области отказался озвучивать, кто сообщил ему о долгах «Крыльев» за судейство
Губернатор Самарской области Федорищев: «Уважительно отношусь к судьям. Но есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы»
Губернатор Самарской области назвал цифру, которая направляется на футбол
Губернатор Самарской области Федорищев: «Корпус судей в большинстве своем порядочные люди, но остались метастазы»
Сегодня
Вчера
Неделя