Губернатор Самарской области объяснил, почему несколько месяцев не рассказывал о коррупции в РПЛ

Судейство
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление о коррупции в российском судейском корпусе.
26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
— Почему вы молчали 2 месяца?
— А почему всю жизнь люди, которые участвуют в этом, не озвучивают? Я не понимаю. Задайте себе этот вопрос и напишите статью — а как это происходит. Это было бы справедливо.
— Встречались ли вы в тульском «Арсенале» с «темной стороной» футбола?
— Работал в Туле 8 лет. Уверен, что организация спорта была безупречная. Хотя везде, где есть люди, могут быть разные ситуации. Но я видел только ту часть, за которую я болел. Например, я болел за Дзюбу, а потом он стал капитаном сборной, — сказал Федорищев.
После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн