Губернатор Самарской области передал сведения о коррупции в российском футболе в правоохранительные органы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на заявление РПЛ по поводу коррупции в российском футболе.

«Вынужден в последние дни участвовать в жизни нашего основного из любимых видов спорта — футбола. Увидел заявление РПЛ, все команды собрались и приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать факты к ним по поводу моего заявление. Я передал их в правоохранительные органы, они сейчас плотно занимаются ими. Немного разочарован, ожидал, что команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности, но ничего, мы за честный спорт, он победит», — сказал Федорищев в видео, которое он опубликовал в Telegram-канале.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.