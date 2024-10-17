Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:06

Губернатор Самарской области рассказал о встрече с руководством «Крыльев»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями встречи с руководством «Крыльев Советов».

— Прошла встреча с «Крыльями Советов». Как это было?

— Говорили о насущном. В первую очередь о том, что у клуба есть цель, которую нужно выполнять. Цель у нас серьезная — попадание в восьмерку сильнейших команд. Такая цель была поставлена перед началом сезона. Вместе с тренером, командой проанализировали игру, результаты. Определили, что хотим видеть от команды. Расписали зоны ответственности.

Любой учредитель профессионального клуба всегда внимательно анализирует, как играет команда. Такие решения, достаточно основательные, как писали различные блогеры, принимаются по результатом. Результат — конец сезона, как команда играет, как работает тренерский штаб. Поэтому здесь все преждевременно, — сказал Федорищев.

9 октября Федорищев заявил, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя