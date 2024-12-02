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Федорищев про обращение в прокуратуру: «Очень много фигурантов указано в опросных листах»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в переданном им в правоохранительные органы заявлении о проверке «Крыльев Советов» по четырем статьям указано большое количество фигурантов.

— Сроки по статьям известны вам лучше меня. Очень много указано фигурантов в опросных листах, будет цепочка из различного рода событий. Много видел комментариев за последнюю неделю — чем занимается губернатор. Посчитал, что сегодня мой рабочий день занял 12 часов, а на футбол ушло лишь 40 минут, все остальное — муниципальное образование. Уверен, правоохранительные органы профессионально построят работу.

Если бы я сидел на трибуне и каждый матч видел губернатора, то я бы подумал, что он бездельник. Я сходил в воскресенье на БК «Самара», в будни я просто занимаюсь работой, стратегическим управлением, прошу уйти негодяев. А когда будет выходной, то буду приходить на игры, — сказал Федорищев.

Ранее Федорищев заявил о намерении проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ.

26 ноября губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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