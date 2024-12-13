Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:46

Федорищев — о футболе в Самаре: «Будем развивать и показывать хороший уровень игры»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» высказался о перспективах развития футбола в Самарской области.

«Я не занимаюсь развитием футбола. Этим занимаются футбольные власти, спортивные. Я отвечаю за Самарскую область и самарский футбол в той части, где мы участвуем как акционеры. Там развивать будем и показывать хороший уровень игры», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Федорищев — о футболе: «Мы еще увидим много приятных для болельщиков событий, которые по-настоящему изменят ситуацию»
Гаджиев — о заявлении Федорищева: «Губернатор, не зная броду, полез в воду»
Гаджиев считает возможным возвращение Хачатурянца в российский футбол
Федорищев — о сатирической песне про себя: «Могу только это опубликовать и улыбнуться. Талантливые люди у нас живут»
Бышовец: «Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений»
Черчесов — о коррупционном скандале в РПЛ: «Видимо, Федорищев имеет на руках определенные факты»
Сегодня
Вчера
Неделя