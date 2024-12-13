Федорищев — о футболе в Самаре: «Будем развивать и показывать хороший уровень игры»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» высказался о перспективах развития футбола в Самарской области.

«Я не занимаюсь развитием футбола. Этим занимаются футбольные власти, спортивные. Я отвечаю за Самарскую область и самарский футбол в той части, где мы участвуем как акционеры. Там развивать будем и показывать хороший уровень игры», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.