Федорищев: «Моя задача — смотреть на результаты «Крыльев Советов» и после этого с точки зрения правительства принимать решения»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о Сергее Игнашевиче, который на фоне слухов о приходе в «Крылья Советов» посетил матч самарцев с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ (0:1).

— Вызвало резонанс поведение кандидата на пост главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Игнашевича, который пришел на матч против «Локомотива». Кто-то вам предлагал его кандидатуру?

— Я очень непродолжительное время работаю в Самарской области. «Крылья Советов» — один из важнейших для нас спортивных направлений. Наша любимая команда. Есть много мнений, которые распространяют в сети. Но моя задача — смотреть на результаты и после этого с точки зрения правительства принимать решения. Не обращаем внимания на слухи. Мы работаем.

С 2020 года «Крылья Советов» возглавляет Игорь Осинькин. В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков за 11 матчей.