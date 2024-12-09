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Сегодня, 19:42

Федорищев рассказал о встрече с агентом Андреевым: «Прилетел ко мне в гости, долго общались про футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал подробности встречи с агентом Павлом Андреевым.

«Первую «Очную ставку» проведем 20 декабря, попросил присутствовать 3 людей из разных направлений. У людей разные вопросы. Мероприятие будет регулярное, первый блин комом, но думаю, что интересным. Павла Андреева первый раз в жизни сегодня увидел. Он прилетел ко мне в гости. Мы долго пообщались про российский футбол, его историю. Если бы он пришел (на «очную ставку»), мы бы поговорили про суть изменений в российском футболе», — передает слова Федорищева корреспондент «СЭ».

Ранее Федорищев обратился в правоохранительные органы из-за коррупционного скандала в российском футболе. Одно из его заявлений касалось работы агентских групп.

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Футбол
РПЛ
Вячеслав Федорищев
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