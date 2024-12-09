Губернатор Федорищев об отношениях «Крыльев» и «Акрона»: «Идеологическая поддержка друг друга у клубов должна быть»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

«За «Акрон» я не отвечаю, это частная команда. Это их отношения. Какие должны быть взаимоотношения между клубами? Дерби только на поле. К Тольятти мы относимся с большим уважением. Считаю, что можно сделать спортивное соревнование между городами постоянным — детский футбол, например. Соревнования приводят к развитию. Идеологическая поддержка друг друга у клубов должна быть», — передает слова Федорищева корреспондент «СЭ».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в Telegram-канале «Крыльев Советов» после победы тольяттинцев, добавив хештег «чистый спорт».