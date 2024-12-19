Федорищев: «Точно знаю, что «Зенит» не занимается подкупом судей»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей.

«Точно знаю, что «Зенит» подкупом судей не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — сказал Федорищев в программе «Очная ставка».

26 ноября губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он отметил, что в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Позже губернатор подал заявление в правоохранительные органы по факту коррупции в судейском корпусе, которые начали проверку.