Федорищев: «Точно знаю, что «Зенит» не занимается подкупом судей»

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей.
«Точно знаю, что «Зенит» подкупом судей не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — сказал Федорищев в программе «Очная ставка».
26 ноября губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он отметил, что в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.
Позже губернатор подал заявление в правоохранительные органы по факту коррупции в судейском корпусе, которые начали проверку.