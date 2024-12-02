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Федорищев: «Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не видит поводов для личной неприязни к нему со стороны РПЛ.

— Какая может быть личная неприязнь ко мне от РПЛ? Я не имел никакого отношения к футболу еще несколько месяцев. Неприятно, когда ведется системная работа, которая раньше не велась. С РФС мы начали работать 2 месяца назад. Мой доклад на Госсовете был неожиданным, после я поговорил с генсеком РФС очень подробно. Буду честен — накануне я писал руководителю РПЛ. Увидел только две галочки. Не поставил РПЛ в известность, когда вел работу с РФС? У меня запрос на системную работу. Скажу честно, я не служил. У меня есть пробел в этом образовании. Сейчас я полгода занимаюсь изучением управления российского футбола. Нужно ли информировать Лигу — в этом есть предмет, чтобы обсуждать. Выберем площадку, обсудим. Мне кажется, что в такой системе управления профессионалы не запутаются, а непрофессионалы... Не хочу сгоряча сказать свое мнение. Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу.

— Обсуждали ли вы с Дюминым то, что происходило в «Крыльях Советов»? Делился ли он с вами своей оценкой?

— Не привык мои доклады с начальством обсуждать, чем-то делиться. Когда я говорил про журналистское расследование, то не имел ввиду, что нужно запутывать людей. Если я и докладывал что-то Дюмину, то прокомментировать не могу, это не в моих правилах.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позже клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова Федорищева подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.

Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
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