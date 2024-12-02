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Федорищев: «Агентская работа важна, но сейчас речь идет о махинациях с бюджетными деньгами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился мыслями по поводу работы агентов в российском футболе.

— Не стоит демонизировать никакие понятия. Агенты — нормальная практика в профессиональном спорте. Мы говорим о другом. Говорим о махинациях с бюджетными деньгами. Никому не рекомендую смешивать эти понятия. Агентская работа важная, это тяжелый труд, она связана с развитием. Уверен, что по инициативе «Чистый спорт» будут поддерживать честных ребят, которые пробиваются сами.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что подготовил заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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