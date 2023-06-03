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Сегодня, 21:16

Губернатор Самарской области: «Стратегия «Крыльев» в том, чтобы развивать потенциал собственных футболистов, а не агентских»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о работе «Крыльев Советов» с агентом Павлом Андреевым.

— Клуб будет меньше работать с Павлом Андреевым и его футболистами?

— У нас нет каких-то ограничений, этих шор не должно быть в клубе. Должны работать с любым агентом и с любым футболистом, если это сотрудничество взаимовыгодно. Ограничения будут клубу мешать, это глупость.

— «Взаимовыгодно» подразумевает отсутствие фиксированно выкупной цены?

— По-разному может быть. Если приходит в клуб очень перспективный мальчишка «за бесплатно», а агент говорит, что готов его предоставить, но у него должна быть фиксированная откупная планка, в этом, возможно, тоже есть смысл. Но сегодня стратегия клуба в том, чтобы развивать потенциал собственных футболистов, а не агентских.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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