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Губернатор Воронежской области Гусев поздравил «Факел» с сохранением места в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев отреагировал на победу «Факела» в стыковых матчах над «Енисеем» (1:0; 2:0) за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Счастлив, что смогли в этом сезоне подарить многочисленной армии болельщиков «Факела» настоящий футбольный праздник. Мы все вместе поддерживали команду, искренне переживали за результаты и верили: задача закрепиться в РПЛ будет выполнена.

Благодарю Романа Гурамовича Асхабадзе, Вадима Валентиновича Евсеева, предыдущие тренерские штабы, игроков, персонал «Факела», всех воронежцев и жителей других регионов, обожающих игру огнеопасных.

Наше место – высшая лига!» – написал Гусев в своем официальном Telegram-канале.

«Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. Благодаря победе в стыковых матчах команда сыграет в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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