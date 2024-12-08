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Сегодня, 19:19

Губернатор Воронежской области: «Не сомневаюсь, что весной «Факел» вернется более сильным»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги матча «Факела» против ЦСКА (0:1) в 18-м туре РПЛ.

«Надо отдать должное именитому сопернику — армейцы играли хорошо, но и наша команда имела множество моментов, ни на минуту не ослабляла давление. На поле и трибунах было жарко.

Не сомневаюсь, что весной «Факел» вернётся ещё более сильным. С такой самоотдачей и поддержкой трибун воронежцы обязаны отстоять право выступать в элите российского футбола», — говорится в сообщении в Telegram-канале Гусева.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.

Источник: https://t.me/gusev_36/3158
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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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