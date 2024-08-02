Губернатор Воронежской области раскрыл детали реконструкции стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об этапах реконструкции Центрального стадиона профсоюзов, на котором принимал домашние матчи «Факел».

«Первый, крайне ответственный этап — снос. По нашим расчетам, снос займет чуть больше полугода. Поручил очень тщательно готовить техническое задание. Нужно четко обозначить все параметры, определиться с порядком вывоза строительных материалов после демонтажа. Работоспособному оборудованию обязательно найдем применение. Нацелил коллег на подробную проработку графика и деталей проведения работ. Вывоз металла и бетона нужно организовать так, чтобы не создавать пробок и не тревожить воронежцев.

Подрядчик уже представил некоторые проектные решения будущего стадиона. Он станет уникальным не только в части мультимедиа, но и по расположению входных групп — две из них разместят «в теле» арены. Сейчас с клубом дорабатываются отдельные вопросы, связанные с музеем спорта и точками питания. Почти готовы решения по фасаду. Воронеж давно заслужил такую арену!» — написал Гусев в своем Telegram-канале.

На время реконструкции основной арены «Факел» выступает на одноименном стадионе, вмещающим чуть более десяти тысяч мест.

В следующем матче воронежская команда примет «Краснодар». Игра пройдет 4 августа в рамках 3-го тура РПЛ.