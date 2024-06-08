Губернатор Воронежской области рассказал подробности реконструкции стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«В декабре 2023 года архитектурная комиссия согласовала предпроектное предложение реконструкции ЦСП. Вместимость стадиона должна составить 25 тысяч человек. В соответствии с моим поручением реконструкция Центрального стадиона профсоюзов запланирована в 2025-2027 годах. До 1 августа будет разработан проект организации демонтажных работ, а до 30 декабря выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документация на реконструкцию (строительство) стадиона.

На время реконструкции ЦСП новой домашней ареной «Факела» станет одноименный стадион в Советском районе Воронежа», — сказал Гусев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.