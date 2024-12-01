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Сегодня, 19:15

Губернатор Федорищев: «Если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти из «Крыльев» — его не отпустят»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» отметил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин доработает на своем посту до конца сезона.

— Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

— Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал — я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера. Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят. Но он не предлагает.

— Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

— Не могу сказать. Тайна следствия.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

1 декабря самарцы обыграли на выезде «Зенит» (3:2) в 17-м туре РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками находятся на 10-й строчке.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
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