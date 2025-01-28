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Сегодня, 21:08

Губерниев: «Тройка лучших футболистов в мире — Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у Саши»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего РПЛ «говном».

«Мне кажется, тройка лучших футболистов в мире выглядит очевидно: Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у него, он поиграл, он знает. Если есть человек, который просрал свой талант, то это Кокорин», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

(Дарик Агаларов)

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Александр Кокорин
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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