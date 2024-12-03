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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:33

Губерниев не верит в «проклятье интервью Дзюбы»: «Локомотиву» просто нужна пауза, психологически устали»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последних результатах «Локомотива» в этом сезоне.

«Локомотиву» просто нужна пауза. Команда молодая. Думаю, после зимней паузы все будет нормально. Может быть, устали — а может, это и бремя лидерства, «шапка мономаха» давит. Хотя они не первые в таблице, но тем не менее. Психологически устали. Верю ли в проклятье интервью Дзюбы? Нет, конечно», — сказал Губерниев «СЭ».

После паузы в чемпионате России на игры сборных «Локомотив» проиграл три матча подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. 3:4) и «Химкам» (1:3). «Локомотив» с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Дарик Агаларов)

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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