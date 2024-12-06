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Сегодня, 19:07

Губерниев считает, что «Краснодар» не будет слабее после зимней паузы

Руслан Минаев
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Да, команда нестабильна, и ее сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьет? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее. Тем интереснее будет смотреть за концовкой чемпионата, она будет в высшей степени драматичной, как и в том году», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место. Лидирует в таблице «Зенит» с 39 очками.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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