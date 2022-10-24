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Сегодня, 08:00

Губерниев назвал форварда «Оренбурга» Сычевого футболистом с большим потенциалом

Дмитрий Барулев
Владимир Сычевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой произвел самое хорошее впечатление. Игрок, нацеленный на ворота, большой молодец. «Оренбург» — команда играющая. Я, как футбольный обозреватель, совсем не удивлен тем, что происходит. Мы сегодня смотрели на игру с ЦСКА, и «Оренбург» произвел самое хорошее впечатление. И Сычевой — огромный молодец, футболист с большим потенциалом. Очень здорово, что он так раскрывается. Я за такое соперничество. Мы теперь будем следить за Сычевым с утроенным интересом. Это все повышает интерес к футболу и спорту в стране. Приятно, что «Оренбург» дарит нам такого замечательного футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».

Владимир Сычевой сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) догнал Квинси Промеса по голам в РПЛ в сезоне-2022/23. Футболисты лидируют в списке лучших бомбардиров, они оба забили по 11 мячей.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Дмитрий Губерниев
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