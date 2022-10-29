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Сегодня, 16:08

Губерниев назвал Гогниева позором российского футбола: «Он себя ведет реально как *****!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Подмосковная команда крупно проиграла «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ. В первом тайме Гогниев заманил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Я раньше думал, что Спартак Гогниев просто невоспитанный хам, а, на самом деле, он быдло-идиот! — сказал Губерниев «СЭ». — Я считаю, что РФС и РПЛ должны принимать меры к таким персонажам. Этот пассажир вообще никого тренировать не должен! Он знает, что его снимают, в абсолютно в хамской и быдляческой манере разговаривает с людьми. Это касается футболистов, комментаторов. С таким уровнем воспитания Спартаку Гогниеву даже на рынке не место».

Губерниев заявил, что он в ужасе от происходящего в «Химках». Безвыигрышная серия команды достигла 15 матчей.

«Я, как человек, который живет на Сходне и мне в целом по барабану на «Химки», в ужасе от того, что происходит. Таких людей нужно выгонять с волчьим билетом, чтобы они на пушечный выстрел не подходили к людям. Это позор российского футбола. Он себя ведет реально как мудак! Очень надеюсь, что в самое ближайшее время он найдет себе другую работу — грузчиком на каком-нибудь вино-водочном предприятии. Да и то его туда не возьмут. Мне ужасно стыдно за то, что происходит в «Химках», стыдно, чувство неловкости. Таким людям нечего делать в спорте. Особенно, когда ты тренер, педагог. Грузчик на ликеро-водочный завод, Спартак Гогниев. Вперед!» — заключил Губерниев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
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29%

1.82

ТБ 2.5

26%

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
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ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
18
39
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