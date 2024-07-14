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Сегодня, 21:10

Губерниев назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

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Известный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

«Нельзя говорить, что у «Зенита» не будет конкурентов в РПЛ. Но все остальные должны очень здорово встрепенуться. Петербургский клуб хорош и постарается не повторить ошибок прошлого сезона, хотя остальные клубы тоже не лыком шиты. Не сбрасываю со счетов «Краснодар», но конкуренцию «Зениту» также составят «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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