Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

Губерниев о назначении Станковича в «Спартак»: «Ожидал, что пригласят пришельца с планеты Нибиру»

Губерниев назвал назначение Станковича в «Спартак» очередным экспериментом
Telegram Дзен

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Я ожидал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру. Но если они поставили на место главного тренера землянина, тогда можно пожелать им удачи. Деян был легендарным игроком, да и как тренер много где работал. Важно будет понять, как он приспособится к нашим условиям», — сказал Губерниев «СЭ».

При этом комментатор подчеркнул, что приглашение Станковича — очередной эксперимент красно-белых.

«Я считаю, что зря убрали Владимира Слишковича, но руководство «Спартака» продолжает экспериментировать с тренерами. История повторялась так много раз, что по-моему нам придется ждать очередного фарса. Дурак я, если ошибусь. И на том спасибо, что Слишкович останется в клубе. Вообще про «Спартак» можно сказать так: «Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше, а в «Спартаке» ищут эксперименты». Но клуб никак не может найти себе постоянного тренера», — добавил Губерниев «СЭ».

Главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба красно-белых. 45-летний специалист тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде».

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Деян Станкович
Дмитрий Губерниев
14
Обсудить
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Легенда «Интера» поведет «Спартак» за трофеями. Деян Станкович — новый тренер красно-белых
«Спартак» назвал нового главного тренера. Онлайн о назначении Станковича
Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»: «Если меня еще позовут — будет совсем здорово!»
Спортивный директор «Спартака» Амарал объяснил назначение Станковича главным тренером команды
«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды
Аленичев считает, что у руководителей «Спартака» могут появиться сомнения по поводу приглашения нового тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»: «Если меня еще позовут — будет совсем здорово!»

Масалитин считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич