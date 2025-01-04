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Сегодня, 22:08

Губерниев — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию, он в тюрьме должен сидеть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о возможном возвращении экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса в московскую команду.

«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем?

Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают. Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», — приводит слова Губерниева matchtv.ru.

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После зимних сборов команды в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2153529_Gubernijev__o_vozmozhnom_vozvrashhenii_Promesa_v_Spartak_On_v_turme_dolzhen_sidet
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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