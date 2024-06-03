Губерниев об увольнении Федотова из ЦСКА: «В команде была турбулентная атмосфера»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос «СЭ» об отставке главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Я думаю, что это правильное решение. Кажется, что взаимодействия внутри команды с тренером и его штабом не было. Мне кажется, что все друг друга не понимали: тренерский штаб — игроков, руководство — тренеров и так далее. Совершенно очевидно, что в команде была турбулентная атмосфера», — сказал Губерниев «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Денис Сафронов)